Китай запустив супутник для боротьби зі стихійними лихами

Це вже 313 політ ракет-носіїв серії "Чанчжен"
Китай провів успішний запуск у космос супутника "Юньхан-1". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Як повідомляється, запуск відбувся у середу, 25 вересня з Цзюцюаньского космодрому на північному заході Китаю.
"У середу о 08:54 за пекінським часом з Цзюцюаньского космодрому на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March-2D) був проведений успішний запуск другого супутника серії "Юньхан-1", - йдеться в повідомленні.
Апарат призначений для дослідження атмосферного і морського середовища, космічного простору, а також боротьби зі стихійними лихами і проведення наукових експериментів.
Новий супутник і ракета-носій "Чанчжен-2Г" були розроблені Шанхайською академією за технологією космічних польотів при Китайському об'єднанні космічних технологій. Це вже 313 політ ракет-носіїв серії "Чанчжен".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня з космодрому Сичан на південному заході Китаю був успішно проведений запуск двох нових супутників навігаційної супутникової системи "Бэйдоу". За допомогою ракети-носія "Чанчжен-3В" два супутники були виведені на орбіту.
Крім того, 25 вересня Японія запустила на Міжнародну космічну станцію безпілотний вантажний космічний корабель Kounotori 8. Він має доставити на МКС 5,3 тонни вантажу, серед якого - предмети повсякденного вжитку, акумулятори й супутники. Стикування заплановане на суботу, 28 вересня.