Китай запустил в космос экспериментальный спутник. Будет мониторить космическую среду

Китай в пятницу, 12 марта, провел запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7A Y2". Она должна вывести на орбиту экспериментальный спутник, который будет заниматься испытаниями новых технологий.

Запуск ракеты стартовал в 1:51 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции на юге Китая Хайнань. Данный спутник будет, в частности, испытывать технологию мониторинга космической среды.

Отмечается, что ракета "Чанчжэн-7A Y2" является модифицированной версией ракеты "Чанчжэн-7". Данная ракета на 7 метров выше предыдущей версией и способна отправлять на орбиту груз весом не менее 7 тонн.