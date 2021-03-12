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Китай запустил в космос экспериментальный спутник. Будет мониторить космическую среду

Автор: Игорь Литвиненко

Китай в пятницу, 12 марта, провел запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7A Y2". Она должна вывести на орбиту экспериментальный спутник, который будет заниматься испытаниями новых технологий.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Запуск ракеты стартовал в 1:51 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции на юге Китая Хайнань. Данный спутник будет, в частности, испытывать технологию мониторинга космической среды.

Отмечается, что ракета "Чанчжэн-7A Y2" является модифицированной версией ракеты "Чанчжэн-7". Данная ракета на 7 метров выше предыдущей версией и способна отправлять на орбиту груз весом не менее 7 тонн.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце февраля китайский марсианский зонд Tianwen-1 вышел на парковочную орбиту Марса, где он проведет три месяца.

Также сообщалось, что в США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. Страны обладают лазерными системами, способными осуществлять атаки на американские спутники.

Кроме этого РБК-Украина писало, что американская компания SpaceX согласилась запустить украинский спутник "Сич 2-1" в космос.

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Новости Украины Китайспутниккосмосракета-носитель
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