Системы для атак в космосе: США заявили об угрозе российских спутников

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. У стран есть несколько наземных лазерных систем разной мощности.

Генерал, говоря об одном из российских спутников, сравнил этот космический аппарат с матрешкой. Реймонд также предположил, что он был создан "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".

"Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство", - сказал Реймонд.