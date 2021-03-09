Системы для атак в космосе: США заявили об угрозе российских спутников
США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. У стран есть несколько наземных лазерных систем разной мощности.
Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.
Генерал, говоря об одном из российских спутников, сравнил этот космический аппарат с матрешкой. Реймонд также предположил, что он был создан "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".
"Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство", - сказал Реймонд.
В декабре Космические силы Соединенных Штатов Америки заявили о проведении Россией испытаний антиспутниковой ракеты прямого перехвата системы DA-ASAT. В США обеспокоены, что Россия продолжает разработку и развертывание антиспутникового оружия.
Добавим, в материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и к чему здесь Украина" вы можете прочитать о планах США по освоению космоса.