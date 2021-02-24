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Китайский зонд вышел на парковочную орбиту Марса. Там проведет три месяца

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 11:59
Китайский зонд вышел на парковочную орбиту Марса. Там проведет три месяца Фото: зонд (epizodyspace.сom)
Автор: Игорь Литвиненко

Китайский марсианский зонд Tianwen-1 вышел на парковочную орбиту Марса. Там зонд пробудет около трех месяцев.

Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении, передает Синьхуа.

Отмечается, что зонд вышел на парковочную орбиту в 6:29 по пекинскому времени. Ближайшая к планете точка находится в 280 км, самая дальняя - в 59 тысяч км. Чтобы завершить круг вокруг Марса, зонду потребуется два марсианских дня. Такой день на 40 минут длиннее, чем день на Земле.

Tianwen-1 состоит из орбитального и спускаемого аппаратов и марсохода. Планируется проведение детального исследования топографии и пыльности погоды в заранее выбранном районе для подготовки к посадке.

Отметим, Tianwen-1 был запущен 23 июня 2020 года. Он находится в космосе уже 215 дней. Сейчас он находится на расстоянии примерно в 212 миллионов км от Земли.

Ранее РБК-Украина писало, что китайский зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса в среду, 10 февраля.

Также сообщалось, что китайский зонд прислал кадры с орбиты Марса.

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