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Китай запустив корабель на космічну станцію: на борту три астронавти

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Китай, Четвер 17 червня 2021 06:15
Китай запустив корабель на космічну станцію: на борту три астронавти Фото: Shenzhou-12 летить в космос з астронавтами (twitter.com/SpokespersonCHN)
Автор: Наталья Скороход

Китай запустив пілотований космічний корабель Shenzhou - 12 на свою космічну станцію, яка будується. На на борту корабля знаходяться три астронавти.

Про це повідомляє Le Figaro.

Ракета Long March 2f покинула свою стартову площадку в космодромі Цзюцюань о 9:22 ранку (01:22 ранку за всесвітнім часом) в пустелі Гобі. Це перший пілотований політ для Китаю за останні п'ять років.

Очікується, що три астронавти пробудуть рекордний час у космосі. Вони не повернуться на Землю, залишившись на орбіті на цілих три місяці.

Повідомляється, що корабель Shenzhou-12 стикується з єдиним модулем станції, який вже знаходиться в космосі.

На борту корабля космонавти не сидітимуть склавши руки. Їм належить забезпечити технічне обслуговування, установку обладнання, виходи у відкритий космос, підготовку до майбутніх будівельних польотів і перебування майбутніх екіпажів.

Китайська космічна станція, що отримала назву Tiangong ("Небесний палац"), після завершення будівництва буде аналогічна за розміром колишньої радянської станції "Мир" (1986-2001 роки).

Троє космонавтів пройшло навчання, тривалістю в понад 6000 годин. Тренування включав перекиди в басейні в скафандрах і багато іншого.

"Ми боролися кожну хвилину, щоб здійснити нашу космічну мрію", - сказав Лю Бомін, один з членів екіпажу.

Нагадаємо, у NASA стежитимуть за планами Росії і Китаю в космічній сфері. Для США важливо відправити на місяць першу жінку раніше, ніж це зроблять конкуренти.

Раніше повідомлялося про успіхи американських астронавтів у космосі. Вони провели модернізацію Міжнародної космічної станції.

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