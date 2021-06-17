Китай запустив корабель на космічну станцію: на борту три астронавти

Китай запустив пілотований космічний корабель Shenzhou - 12 на свою космічну станцію, яка будується. На на борту корабля знаходяться три астронавти.

Про це повідомляє Le Figaro.

Ракета Long March 2f покинула свою стартову площадку в космодромі Цзюцюань о 9:22 ранку (01:22 ранку за всесвітнім часом) в пустелі Гобі. Це перший пілотований політ для Китаю за останні п'ять років.

Очікується, що три астронавти пробудуть рекордний час у космосі. Вони не повернуться на Землю, залишившись на орбіті на цілих три місяці.

Повідомляється, що корабель Shenzhou-12 стикується з єдиним модулем станції, який вже знаходиться в космосі.

На борту корабля космонавти не сидітимуть склавши руки. Їм належить забезпечити технічне обслуговування, установку обладнання, виходи у відкритий космос, підготовку до майбутніх будівельних польотів і перебування майбутніх екіпажів.

Китайська космічна станція, що отримала назву Tiangong ("Небесний палац"), після завершення будівництва буде аналогічна за розміром колишньої радянської станції "Мир" (1986-2001 роки).

Троє космонавтів пройшло навчання, тривалістю в понад 6000 годин. Тренування включав перекиди в басейні в скафандрах і багато іншого.