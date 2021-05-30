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Китай запустил грузовой корабль в космос, состоялась стыковка на орбите

Автор: Анастасия Рокитна

Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" успешно пристыковался с базовым модулем будущей космической станции "Тяньхе". Грузовой корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую Китай планирует достроить в 2022 году.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Этот космический корабль запустили накануне с помощью пусковой установки Langer Marsch-7 с десятидневной задержкой. Миссию откладывали по техническим причинам.

Напомним, в конце апреля Китай вывел на орбиту основной модуль своей первой космической станции, что является первым этапом ее создания. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые пристыкуются к основому.

В июне пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" должен доставить на "Тяньхе" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Напомним, в мае китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай вторым космическим государством после США, которое приземлилось на Красной планете.

Раньше NASA обвинило Китай в создании угрозы из-за падения ракеты. Там говорят, что Пекин не придерживается стандартов по обращению с космическим мусором.

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