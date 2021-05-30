Китай запустив вантажний корабель в космос, відбулось стикування на орбіті

Цей космічний корабель запустили напередодні за допомогою пускової установки Langer Marsch-7 з десятиденною затримкою. Місію відкладали з технічних причин.

Нагадаємо, наприкінці квітня Китай вивів на орбіту основний модуль своєї першої космічної станції, що є першим етапом її створення. Всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше року.

Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модулі, які пристикуються до основого.

У червні пілотований корабель "Шеньчжоу-12" повинен доставити на "Тяньхе" трьох космонавтів для складання і підключення доставленого обладнання.