Китай запустил два новых спутника

В понедельник утром, 23 сентября,с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая был успешно произведен запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как сообщается, с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" два спутника были выведены на орбиту. Это 47 и 48 спутники навигационной системы "Бэйдоу".

Новые спутники и ракета-носитель разработали Китайская академия космических технологий (CAST) и Китайский исследовательский институт ракетной техники, которые работают при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

После испытаний на орбите новые спутники присоединятся к работе уже находящихся на орбите спутников системы "Бэйдоу" для повышения ее точности позиционирования.

Отмечается, что Китай планирует завершить создание глобальной сети навигационной спутниковой системы "Бэйдоу" к 2020 году. Этот запуск стал 312 по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Евросоюз создаст новый Генеральный директорат по вопросам обороны, промышленности и космоса для помощи в финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил. Директорат будет строиться на военном пакте ЕС, который был подписан в конце 2017 года.

Ранее попытка посадить индийскую автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-2" на Луну завершился неудачей. Во время сближения со спутником Земли связь со станцией оборвалась.