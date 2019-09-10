Евросоюз создаст орган для разработки космического оружия

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Новый орган будет руководить вооруженными силами и разрабатывать космическое оружие

Европейский союз создаст новый Генеральный директорат по вопросам обороны, промышленности и космоса для помощи в финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Директорат будет строиться на военном пакте ЕС, подписанном в конце 2017 года с целью интегрировать оборонные силы, совместно работая над новым оружием и способствуя быстрому развертыванию войск.

Космос также становится сферой, где ЕС хочет совместно развивать технологии, ведь, в частности, Китай, Россия и США разрабатывают космическое оружие, которое может сбить вражеские ракеты и ПВО или уничтожить спутники.

Планы будут зависеть от утверждения предложенного оборонного фонда в 13 млрд евро на разработку и покупку оружия, а также средств из общего бюджета ЕС на оборонные исследования. Ожидается, что правительства ЕС пополнят фонд, чтобы увеличить его размер.

Фон дер Ляйен объявила, что директорат возглавит француженка Сильви Гулар, соратница президента Эммануэля Макрона, которая также будет комиссаром по вопросам промышленной политики.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен представила новый состав дипломатического ведомства. Как сообщается, в Еврокомиссии будет восемь вице-президентов. Новый состав дипломатического ведомства должен начать свою работу с 1 ноября 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили "против".