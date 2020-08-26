Китай запустил баллистические ракеты в акваторию Южно-Китайского моря

В среду, 26 августа, Народно-освободительная армия Китая запустила две баллистические ракеты DF-26B и DF-21D средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря. Запуск баллистических ракет был "предупреждением для Соединенных Штатов Америки".

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на близкий к китайской армии источник.

Как пишет газета, запуск ракет состоялся на следующий день после того, как Китай обвинил американский самолет-разведчик во входе в запрещенную для полетов зону во время проведения там китайских военно-морских учений с боевыми стрельбами в заливе Бохайвань.

Отмечается, что ракеты DF-26B и DF-21D имеют способность поражать как наземные, так и морские цели, в том числе авианосцы. По информации источника, первую ракету запустили с территории провинции Цинхай, а вторую - из восточной прибрежной провинции Чжэцзян.

Обе ракеты приземлились в море между островом Хайнань и Парасельскими островами, временно закрытом для судоходства районе в связи с военными учениями.

Напомним, американские военные в ОАЭ и Катаре объявляли тревогу из-за запуска двух иранских баллистических ракет во время военных учений.