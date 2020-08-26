Китай запустив балістичні ракети в акваторію Південно-Китайського моря

У середу, 26 серпня, Народно-визвольна армія Китаю запустила дві балістичні ракети DF-26B та DF-21D середньої дальності в акваторію Південно-Китайського моря. Запуск балістичних ракет був "попередженням для Сполучених Штатів Америки".

Про це повідомляє газета South China Morning Post з посиланням на близьке до китайської армії джерело.

Як пише газета, запуск ракет відбувся на наступний день після того, як Китай звинуватив американський літак-розвідник у вході в заборонену для польотів зону під час проведення там китайських військово-морських навчань з бойовими стрільбами в затоці Бохайвань.

Зазначається, що ракети DF-26B та DF-21D мають здатність уражати як наземні, так і морські цілі, в тому числі авіаносці. За інформацією джерела, першу ракету запустили з території провінції Цинхай, а другу - з прибережної східної провінції Чжецзян.

Обидві ракети приземлилися в морі між островом Хайнань і Парасельськими островами, тимчасово закритому для судноплавства районі у зв'язку з військовими навчаннями.

Нагадаємо, американські військові в ОАЕ та Катарі оголошували тривогу через запуск двох іранських балістичних ракет під час військових навчань.