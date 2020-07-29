На военных базах США объявили тревогу из-за учебных пусков иранских ракет

Фото: американские военные (flickr.com/29thinfantrydivision)

Военные США были приведены в боевую готовность

Иран во время военных учений запустил две баллистические ракеты, что заставило американских военных принять меры безопасности. Объявили тревогу на военно-воздушной базе Аль-Дафра в ОАЭ и на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Об этом сообщает AP.

Как отмечается, иранские военные запустили баллистические ракеты подземного базирования в рамках учений с участием макета авианосца в Ормузском проливе.

В результате запусков ракет военные США были приведены в боевую готовность.

Обе базы находятся за сотни километров от места проведения учений.

Напомним, Иран проводит масштабные воздушные и морские учения у стратегического места в Персидском заливе: среди прочего, военные отрабатывают атаку на американский авианосец.

Также РБК-Украина писало, что Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.