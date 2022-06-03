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Китай запросив у США зустріч на рівні міністрів оборони

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Вашингтон, П'ятниця 03 червня 2022 18:55
Китай запросив у США зустріч на рівні міністрів оборони Фото: міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з китайським колегою (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Китайська сторона запросила зустріч міністрів оборони Китаю і США. Очікується, що Ллойд Остін зустрінеться з китайським колегою наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"Китайські військові офіційно запросили зустріч між міністром оборони Остіном і міністром оборони Китаю Вей Фенхе в Сінгапурі наступного тижня", - зазначив він, цитуючи високопоставленого представника Пентагону.

Він додав, що зустріч пройде в рамках саміту "Діалог Шангрі-Ла".

Нагадаємо, раніше американський президент Джо Байден заявляв про готовність США застосувати силу для захисту Тайваню від військових зазіхань Китаю.

На тлі російського вторгнення в Україну на Тайвані всерйоз побоюються військових дій з боку Китаю, тому на острові почалася масова підготовка до оборони.

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