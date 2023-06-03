Китай запропонував використати "всі засоби" для врегулювання війни в Україні, - Міноборони

Лі зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим і його командою в суботу в рамках Шангрі-Ла Діалогу в Сінгапурі.

За словами Гаврилова, Китай продовжує наполягати на ролі миротворця у війні, попри свої тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою. Під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях.

"Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку", - заявив заступник міністра.

Китай хоче стати миротворцем

Пекін активізував зусилля з проведення переговорів про припинення війни Росії в Україні в рамках ширшого плану, очолюваного лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Пропозиція Пекіна включає в себе заклик до припинення вогню, що Україна, США та їхні союзники відкинули, оскільки це фактично допоможе Росії закріпити територіальні завоювання.

Крім цього, Китай може відправити до Європи ще одну "миротворчу" делегацію для переговорів щодо врегулювання війни між Росією та Україною.

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