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Китай предложил использовать "все средства" для урегулирования войны в Украине, - Минобороны

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил министру обороны Украины Алексею Резникову использовать "все возможные средства" для того, чтобы попытаться положить конец войне РФ. Он также пообещал расширить военные связи с Киевом.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ли встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и его командой в субботу в рамках Шангри-Ла Диалога в Сингапуре.

По словам Гаврилова, Китай продолжает настаивать на роли миротворца в войне, несмотря на свои тесные политические и экономические связи с Москвой. Во время встречи украинская сторона стремилась углубить понимание Пекином ситуации на местах.

"Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством Я надеюсь, что после встречи мы увидим определенную динамику", - заявил замминистра.

Китай хочет стать миротворцем

Пекин активизировал усилия по проведению переговоров о прекращении войны России в Украине в рамках более широкого плана, возглавляемого лидером Китая Си Цзиньпином.

Предложение Пекина включает в себя призыв к прекращению огня, что Украина, США и их союзники отвергли, поскольку это фактически поможет России закрепить территориальные завоевания.

Помимо этого Китай может отправить в Европу еще одну "миротворческую" делегацию для переговоров по урегулированию войны между Россией и Украиной.

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