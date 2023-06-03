Китай предложил использовать "все средства" для урегулирования войны в Украине, - Минобороны

Ли встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и его командой в субботу в рамках Шангри-Ла Диалога в Сингапуре.

По словам Гаврилова, Китай продолжает настаивать на роли миротворца в войне, несмотря на свои тесные политические и экономические связи с Москвой. Во время встречи украинская сторона стремилась углубить понимание Пекином ситуации на местах.

"Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством Я надеюсь, что после встречи мы увидим определенную динамику", - заявил замминистра.

Китай хочет стать миротворцем

Пекин активизировал усилия по проведению переговоров о прекращении войны России в Украине в рамках более широкого плана, возглавляемого лидером Китая Си Цзиньпином.

Предложение Пекина включает в себя призыв к прекращению огня, что Украина, США и их союзники отвергли, поскольку это фактически поможет России закрепить территориальные завоевания.

Помимо этого Китай может отправить в Европу еще одну "миротворческую" делегацию для переговоров по урегулированию войны между Россией и Украиной.

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