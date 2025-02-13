Китай запропонував організувати зустріч Путіна і Трампа, - WSJ

За даними джерел видання в Пекіні та Вашингтоні, китайські офіційні особи в останні тижні через посередників звернулися до команди Трампа з пропозицією провести двосторонній саміт і сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я.

Однак, як зазначає WSJ, цю пропозицію зустріли скептично у США та Європі з огляду на глибоке занепокоєння з приводу дедалі тісніших зв'язків між Пекіном і Москвою.

Китайська пропозиція, зокрема, передбачає американо-російський саміт без участі президента України Володимира Зеленського. Перспектива переговорів США про майбутнє України та європейську безпеку з Росією і Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу включити Україну в будь-які переговори щодо вирішення її майбутнього.

Трамп 12 лютого заявив, що безпосередньо спілкувався з Путіним, щоб вирішити конфлікт. У пості на Truth Social Трамп сказав, що у нього була "тривала і дуже продуктивна телефонна розмова" з Путіним, і обидва лідери домовилися відвідати країни один одного і почати негайні переговори, щоб покласти край війні. "Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюся, скоро", - написав він.

Пізніше Трамп повідомив журналістам в Овальному кабінеті, що він і Путін "імовірно вперше зустрінуться в Саудівській Аравії", хоча й не уточнив, коли саме.

Кремль заявив, що Путін і Трамп домовилися про зустріч, і Путін запросив Трампа відвідати Москву.

Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але все ж відхилив її. "Це взагалі нежиттєздатно", - заявив представник Білого дому.

На запитання про пропозицію представник посольства Китаю у Вашингтоні відповів, що йому про неї нічого не відомо, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання".

Трамп неодноразово заявляв, що має покласти край війні між Росією та Україною в перші 24 години свого президентства. Тепер адміністрація заявляє, що зробить це протягом перших 100 днів.

Жодних мирних переговорів не проводилося з перших місяців війни, яка тепер наближається до третьої річниці. Попередник Трампа Джо Байден надавав допомогу Києву і не мав прямих контактів із Путіним після вторгнення Росії.

Захід неодноразово закликав Китай використовувати свої тісні відносини з Росією, щоб допомогти покласти край війні. Пекін заявив, що не є стороною кризи, але послідовно просуває мирні переговори на своїх умовах.

У мирному плані минулого року Китай спільно з Бразилією запропонував провести міжнародну мирну конференцію "в належний час" і закликав до рівноправної участі в ній як України, так і Росії.