Китай запропонував організувати зустріч Путіна і Трампа, - WSJ

Китай висунув пропозицію про проведення зустрічі між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, щоб допомогти покласти край війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
За даними джерел видання в Пекіні та Вашингтоні, китайські офіційні особи в останні тижні через посередників звернулися до команди Трампа з пропозицією провести двосторонній саміт і сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я.
Однак, як зазначає WSJ, цю пропозицію зустріли скептично у США та Європі з огляду на глибоке занепокоєння з приводу дедалі тісніших зв'язків між Пекіном і Москвою.
Китайська пропозиція, зокрема, передбачає американо-російський саміт без участі президента України Володимира Зеленського. Перспектива переговорів США про майбутнє України та європейську безпеку з Росією і Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу включити Україну в будь-які переговори щодо вирішення її майбутнього.
Трамп 12 лютого заявив, що безпосередньо спілкувався з Путіним, щоб вирішити конфлікт. У пості на Truth Social Трамп сказав, що у нього була "тривала і дуже продуктивна телефонна розмова" з Путіним, і обидва лідери домовилися відвідати країни один одного і почати негайні переговори, щоб покласти край війні. "Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюся, скоро", - написав він.
Пізніше Трамп повідомив журналістам в Овальному кабінеті, що він і Путін "імовірно вперше зустрінуться в Саудівській Аравії", хоча й не уточнив, коли саме.
Кремль заявив, що Путін і Трамп домовилися про зустріч, і Путін запросив Трампа відвідати Москву.
Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але все ж відхилив її. "Це взагалі нежиттєздатно", - заявив представник Білого дому.
На запитання про пропозицію представник посольства Китаю у Вашингтоні відповів, що йому про неї нічого не відомо, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання".
Трамп неодноразово заявляв, що має покласти край війні між Росією та Україною в перші 24 години свого президентства. Тепер адміністрація заявляє, що зробить це протягом перших 100 днів.
Жодних мирних переговорів не проводилося з перших місяців війни, яка тепер наближається до третьої річниці. Попередник Трампа Джо Байден надавав допомогу Києву і не мав прямих контактів із Путіним після вторгнення Росії.
Захід неодноразово закликав Китай використовувати свої тісні відносини з Росією, щоб допомогти покласти край війні. Пекін заявив, що не є стороною кризи, але послідовно просуває мирні переговори на своїх умовах.
У мирному плані минулого року Китай спільно з Бразилією запропонував провести міжнародну мирну конференцію "в належний час" і закликав до рівноправної участі в ній як України, так і Росії.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу вимагають участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення війни РФ проти України.
Сам Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу, назвавши це запитання "цікавим". Він заявив, що Україні "доведеться укласти мир".