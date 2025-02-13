Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа, - WSJ

Китай выдвинул предложение о проведении встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь положить конец войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
По данным источников издания в Пекине и Вашингтоне, китайские официальные лица в последние недели через посредников обратились к команде Трампа с предложением провести двусторонний саммит и содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.
Однако, как отмечает WSJ, это предложение было встречено скептически в США и Европе, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой.
Китайское предложение, в частности, предусматривает американо-российский саммит без участия президента Украины Владимира Зеленского. Перспектива переговоров США о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада включить Украину в любые переговоры по решению ее будущего.
Трамп 12 февраля заявил, что напрямую общался с Путиным, чтобы разрешить конфликт. В посте на Truth Social Трамп сказал, что у него был "длительный и очень продуктивный телефонный разговор" с Путиным, и оба лидера договорились посетить страны друг друга и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец войне. "Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро", - написал он.
Позднее Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, что он и Путин "вероятно впервые встретятся в Саудовской Аравии", хотя и не уточнил, когда именно.
Кремль заявил, что Путин и Трамп договорились о встрече, и Путин пригласил Трампа посетить Москву.
Белый дом отказался подтвердить, получил ли он предложение Китая, но все же отклонил его. "Это вообще нежизнеспособно", - заявил представитель Белого дома.
На вопрос о предложении представитель посольства Китая в Вашингтоне ответил, что ему о нем ничего не известно, добавив при этом: "Мы надеемся, что стороны будут работать над деэскалацией и стремиться к политическому урегулированию".
Трамп неоднократно заявлял, что положить конец войне между Россией и Украиной в первые 24 часа своего президентства. Теперь администрация заявляет, что сделает это в течение первых 100 дней.
Никаких мирных переговоров не проводилось с первых месяцев войны, который теперь приближается к третьей годовщине. Предшественник Трампа Джо Байден предоставлял помощь Киеву и не имел прямых контактов с Путиным после вторжения России.
Запад неоднократно призывал Китай использовать свои тесные отношения с Россией, чтобы помочь положить конец войне. Пекин заявил, что не является стороной кризиса, но последовательно продвигает мирные переговоры на своих условиях.
В мирном плане прошлого года Китай совместно с Бразилией предложил провести международную мирную конференцию "в надлежащее время" и призвал к равноправному участию в ней как Украины, так и России.
Министры иностранных дел Европейского Союза потребовали участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины.
Сам Трамп уклонился от ответа на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, назвал этот вопрос "интересным". Он заявил, что Украине "придется заключить мир".