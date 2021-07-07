ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай запретил строить супер-небоскребы

Новина українською →
Китай, Среда 07 июля 2021 15:25
Китай запретил строить супер-небоскребы Фото: в Китае запретили строительство супер-небоскребов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китай ввел запрет на строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, небоскребы, высота которых будет превышать 250 метров, должны иметь строгие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету South China Morning Post.

Согласно новым правилам, проекты супер-небоскребов теперь не будут утверждаться китайскими властями, а здания высотой более 100 метров должны строго соответствовать масштабу и возможностям пожаротушения.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая ввела такие ограничения через два месяца после того, как по непонятным причинам начал раскачиваться 72-этажный небоскреб SEG Plaza в Шэньчжэне.

Видео раскачивания небоскреба SEG Plaza в Шэньчжэне 18 мая 2021 года:

Ожидается, что новые правила временно затормозят строительный бум, который привел к тому, что на материковом Китае размещаются 5 из 10 самых высоких супер-небоскребов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай строительство дом
NEWS
Стрельба в Киеве: все подробности
Стрельба в Киеве: все подробности
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине