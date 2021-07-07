Китай запретил строить супер-небоскребы

Китай ввел запрет на строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, небоскребы, высота которых будет превышать 250 метров, должны иметь строгие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету South China Morning Post .

Согласно новым правилам, проекты супер-небоскребов теперь не будут утверждаться китайскими властями, а здания высотой более 100 метров должны строго соответствовать масштабу и возможностям пожаротушения.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая ввела такие ограничения через два месяца после того, как по непонятным причинам начал раскачиваться 72-этажный небоскреб SEG Plaza в Шэньчжэне.

Видео раскачивания небоскреба SEG Plaza в Шэньчжэне 18 мая 2021 года:

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d — Shenzhen Pages (@ShenzhenPages) May 18, 2021