Китай заборонив будувати супер-хмарочоси

Китай запровадив заборону на будівництво хмарочосів висотою понад 500 метрів. Крім того, хмарочоси, висота яких буде перевищувати 250 метрів, повинні мати суворі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету South China Morning Post .

Згідно з новими правилами, проекти супер-хмарочосів тепер не будуть затверджуватися китайською владою, а будівлі висотою понад 100 метрів повинні суворо відповідати масштабу та можливостям пожежогасіння.

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю ввела такі обмеження через два місяці після того, як з незрозумілих причин почав розгойдуватися 72-поверховий хмарочос SEG Plaza в Шеньчжені.

Відео розгойдування хмарочоса SEG Plaza в Шеньчжені 18 травня 2021 року:

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d — Shenzhen Pages (@ShenzhenPages) May 18, 2021