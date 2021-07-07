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Китай заборонив будувати супер-хмарочоси

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Китай, Середа 07 липня 2021 15:25
Китай заборонив будувати супер-хмарочоси Фото: у Китаї заборонили будівництво супер-хмарочосів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Китай запровадив заборону на будівництво хмарочосів висотою понад 500 метрів. Крім того, хмарочоси, висота яких буде перевищувати 250 метрів, повинні мати суворі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету South China Morning Post.

Згідно з новими правилами, проекти супер-хмарочосів тепер не будуть затверджуватися китайською владою, а будівлі висотою понад 100 метрів повинні суворо відповідати масштабу та можливостям пожежогасіння.

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю ввела такі обмеження через два місяці після того, як з незрозумілих причин почав розгойдуватися 72-поверховий хмарочос SEG Plaza в Шеньчжені.

Відео розгойдування хмарочоса SEG Plaza в Шеньчжені 18 травня 2021 року:

Очікується, що нові правила тимчасово загальмують будівельний бум, який призвів до того, що на материковому Китаї розмішуються 5 з 10 найвищих супер-хмарочосів.

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