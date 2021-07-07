Китай заборонив будувати супер-хмарочоси
Китай запровадив заборону на будівництво хмарочосів висотою понад 500 метрів. Крім того, хмарочоси, висота яких буде перевищувати 250 метрів, повинні мати суворі обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету South China Morning Post.
Згідно з новими правилами, проекти супер-хмарочосів тепер не будуть затверджуватися китайською владою, а будівлі висотою понад 100 метрів повинні суворо відповідати масштабу та можливостям пожежогасіння.
Національна комісія з розвитку та реформ Китаю ввела такі обмеження через два місяці після того, як з незрозумілих причин почав розгойдуватися 72-поверховий хмарочос SEG Plaza в Шеньчжені.
Відео розгойдування хмарочоса SEG Plaza в Шеньчжені 18 травня 2021 року:
SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d— Shenzhen Pages (@ShenzhenPages) May 18, 2021
Очікується, що нові правила тимчасово загальмують будівельний бум, який призвів до того, що на материковому Китаї розмішуються 5 з 10 найвищих супер-хмарочосів.