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Китай запретил аборты без медицинских показаний

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Пекин, Понедельник 27 сентября 2021 15:29
Китай запретил аборты без медицинских показаний Фото: Китай принимает меры по повышению рождаемости (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Правительство Китая объявило о запрете на аборты без соответствующих медицинских показаний. Меры направлены на улучшение репродуктивного здоровья женщин и повышение рождаемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что правительство намерено предпринять меры, чтобы сократить число случаев нежелательной беременности. В частности, в стране больше вниманию уделят половому воспитанию, а также услугам по семейному планированию тем семьям, в которых уже были случаи абортов.

"Основная национальная политика гендерного равенства и принцип первоочередного внимания детям должны быть реализованы всесторонне", - заявил замдиректора Национального рабочего комитета Государственного совета по делам женщин и детей Хуан Сяовэй.

Отметим, ранее Китай уже принимал строгие меры по предотвращению абортов по признакам пола. Они были направлены на то, чтобы беременные девочками не избавлялись от плода.

Напомним, после многих лет попыток ограничить рост населения Пекин начал проводить политику, направленную на поощрение многодетных семей.

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