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Китай заборонив аборти без медичних показань

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Пекін, Понеділок 27 вересня 2021 15:29
Китай заборонив аборти без медичних показань Фото: Китай вживає заходів щодо підвищення народжуваності (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Уряд Китаю оголосив про заборону на аборти без відповідних медичних показань. Заходи спрямовані на поліпшення репродуктивного здоров'я жінок і підвищення народжуваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що уряд має намір вжити заходів, щоб скоротити число випадків небажаної вагітності. Зокрема, в країні більше уваги приділять статевому вихованню, а також послугам з сімейного планування тим родинам, в яких вже були випадки абортів.

"Основна національна політика гендерної рівності і принцип першочергової уваги дітям повинні бути реалізовані всебічно", - заявив заступник директора Національного робочого комітету Державної ради у справах жінок і дітей Хуан Сяовей.

Зазначимо, раніше Китай вже вживав суворих заходів щодо запобігання абортів за ознаками статі. Вони були спрямовані на те, щоб вагітні дівчатками не позбавлялися від плоду.

Нагадаємо, після багатьох років спроб обмежити зростання населення Пекін почав проводити політику, спрямовану на заохочення багатодітних сімей.

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