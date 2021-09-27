Китай заборонив аборти без медичних показань

Уряд Китаю оголосив про заборону на аборти без відповідних медичних показань. Заходи спрямовані на поліпшення репродуктивного здоров'я жінок і підвищення народжуваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Повідомляється, що уряд має намір вжити заходів, щоб скоротити число випадків небажаної вагітності. Зокрема, в країні більше уваги приділять статевому вихованню, а також послугам з сімейного планування тим родинам, в яких вже були випадки абортів.

"Основна національна політика гендерної рівності і принцип першочергової уваги дітям повинні бути реалізовані всебічно", - заявив заступник директора Національного робочого комітету Державної ради у справах жінок і дітей Хуан Сяовей.

Зазначимо, раніше Китай вже вживав суворих заходів щодо запобігання абортів за ознаками статі. Вони були спрямовані на те, щоб вагітні дівчатками не позбавлялися від плоду.