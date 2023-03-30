Китай запевнив, що не надаватиме Росії зброю, у Кремлі обурюються, - Кулеба

Він зазначає, що Китай не вирішив, чи потрібно далі вкладати сили у мирне врегулювання війни або ж підтримати Росію у військовій сфері.

За словами Кулеби, глава МЗС Китаю Цінь Ган запевнив його, що Пекін не надаватиме зброю Москві. Поки Україна також не фіксує посилення військової підтримки РФ з боку Китаю.

Міністр додав, що під час зустрічей з представниками Китаю він чітко окреслив, що допомогу Україні та Росії не можна порівнювати. Оскільки українці обороняються, а росіяни ведуть злочинну війну.

"Якщо основним принципом зовнішньої політики Китаю є повага до територіальної цілісності, то ми не бачимо жодного раціонального аргументу, чому надання зброї Росії правомірне", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що, за даними української розвідки, така позиція Китаю викликає обурення у Кремлі.

"Китай не допустить, щоб Росія розвалилася, але їм потрібна слабка Росія, щоб йти на поступки Китаю, забезпечувати свої ресурси", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Москві не досяг бажаного рівня партнерства.

Проте Міноборони Китаю заявило, що готове співпрацювати з російською армією для "посилення стратегічної комунікації".

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