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Китай заверил, что не будет предоставлять России оружие, в Кремле возмущаются, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Китай заверил, что не будет предоставлять оружие России для ведения войны против Украины. Пекин пытается проверить, сможет ли занять позицию "миротворца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Financial Times.

Он отмечает, что Китай не решил, нужно ли дальше вкладывать силы в мирное урегулирование войны или поддержать Россию в военной сфере.

По словам Кулебы, глава МИД Китая Цинь Ган заверил его, что Пекин не будет предоставлять оружие Москве. Пока Украина также не фиксирует усиление военной поддержки РФ со стороны Китая.

Министр добавил, что во время встреч с представителями Китая он четко очертил, что помощь Украине и России нельзя сравнивать. Потому что украинцы обороняются, а россияне ведут преступную войну.

"Если основным принципом внешней политики Китая является уважение территориальной целостности, то мы не видим ни одного рационального аргумента, почему предоставление оружия России правомерно", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что, по данным украинской разведки, такая позиция Китая вызывает негодование в Кремле.

"Китай не допустит, чтобы Россия развалилась, но им нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", - подчеркнул дипломат.

Напомним, аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Москве не добился желаемого уровня партнерства.

Однако Минобороны Китая заявило, что готово сотрудничать с российской армией для "усиления стратегической коммуникации".

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