Китай заверил, что не будет предоставлять России оружие, в Кремле возмущаются, - Кулеба

Он отмечает, что Китай не решил, нужно ли дальше вкладывать силы в мирное урегулирование войны или поддержать Россию в военной сфере.

По словам Кулебы, глава МИД Китая Цинь Ган заверил его, что Пекин не будет предоставлять оружие Москве. Пока Украина также не фиксирует усиление военной поддержки РФ со стороны Китая.

Министр добавил, что во время встреч с представителями Китая он четко очертил, что помощь Украине и России нельзя сравнивать. Потому что украинцы обороняются, а россияне ведут преступную войну.

"Если основным принципом внешней политики Китая является уважение территориальной целостности, то мы не видим ни одного рационального аргумента, почему предоставление оружия России правомерно", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что, по данным украинской разведки, такая позиция Китая вызывает негодование в Кремле.

"Китай не допустит, чтобы Россия развалилась, но им нужна слабая Россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", - подчеркнул дипломат.

Напомним, аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Москве не добился желаемого уровня партнерства.

Однако Минобороны Китая заявило, что готово сотрудничать с российской армией для "усиления стратегической коммуникации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.