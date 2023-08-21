Китай заперечує постачання Росії компонентів для виробництва зброї

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення", - сказав Веньбін.

За його словами підходи й практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

"Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості", - зазначив речник МЗС.

Що передувало

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

Розслідувачі видання пишуть, що російські підсанкційні компанії, що займаються виробництвом бронетехніки, ракетних установок та стратегічних бомбардувальників отримували від Китаю компоненти.

Крім цього, китайські фірми поставили до РФ 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів для виробництва зброї, а також запчастини для літаків, в тому числі, і військових.

Серед отримувачів товарів значилися Росгвардія, МВС РФ, Ростех, компанія "Туполєв" та інші російські структури.