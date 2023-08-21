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Китай отрицает поставку России компонентов для производства оружия

Фото: Китай отрицает поставку России компонентов для производства оружия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку России китайских компонентов и комплектующих для производства оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.

Об этом заявил спикер МИД Ван Вэньбин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения", - сказал Вэньбин.

По его словам, подходы и практики Китая в этом вопросе являются последовательными и прозрачными, поэтому китайская сторона считает подобные сообщения "злыми намерениями отдельных СМИ" и выступает против безосновательных упреков.

"Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности", - отметил спикер МИД.

Что предшествовало

Ранее издание The Telegraph сообщало, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства.

Расследователи пишут, что российские подсанкционные компании, занимающиеся производством бронетехники, ракетных установок и стратегических бомбардировщиков получали от Китая компоненты.

Кроме этого, китайские фирмы поставили в РФ 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов для производства оружия, а также запчасти для самолетов, в том числе, и военных.

Среди получателей товаров числились Росгвардия, МВД РФ, Ростех, компания "Туполев" и другие российские структуры.

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