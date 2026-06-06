Китай залишається ключовим постачальником оборонки: як його замінити

Китай досі залишається ключовим гравцем у глобальних ланцюгах постачання, й для української оборонки зокрема.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці".
Водночас останніми роками спостерігається також поступовий "географічний" перехід. Частина закупівель переходить у Євросоюз, Сполучені Штати, Тайвань і Південну Корею.
Так, поступово зростає й роль диверсифікації постачальників, коли один компонент має кілька альтернатив. Окрім того, з низки причин українські виробники все частіше будують гібридні ланцюги постачання, щоб уникнути критичної залежності від одного ринку. При цьому китайські компоненти часто є найдешевшими.
Оскільки Китай залишається найбільш доступним ринком за масштабом і швидкістю, мова йде не про його повну заміну, а про зменшення критичної залежності.
"Важливо чесно визнати, що Україна не єдина залежить від китайських компонентів. Китай давно перестав бути просто "фабрикою дешевих товарів". Сьогодні це ключовий виробничий гігант світу", - підкреслили у BlueBird Tech.
Так, від Китаю залежать виробництва значної частини планети. Просто для України ця залежність стала не економічним ризиком, а фактором бойової стійкості.
При цьому у XTI Engeneering зазначають, що їх основними партнерами є європейські виробники, адже вони вже довели свою надійність у тривалій експлуатації.
Компанія виробляє складну інженерну техніку невеликими серіями, а не масовий продукт, їй легше планувати закупівлі та підтримувати необхідний запас комплектуючих.
Український оборонний сектор активно розширює міжнародну співпрацю. Зокрема, Україна та Європа запускають спільне виробництво безпілотників за кордоном.
Проєкти розгортаються у кооперації з Норвегією, Нідерландами, Румунією, Німеччиною та іншими країнами в рамках моделі, де українська сторона ділиться бойовим досвідом і технологіями, а європейські партнери забезпечують фінансування та потужності.
Крім того, в Україні нарощуються темпи виготовлення власного ракетного озброєння. Як стало відомо, приватний оборонний сектор уже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, проте виробництво ракет "Фламінго" різко зросте після завершення повного переходу підприємств на двигуни власної розробки.