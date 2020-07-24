Китай закрывает консульство США в Чэнду

Фото: флаги США и Китая (GettyImages)

Такое решение было принято вследствие закрытия консульства Китая в Хьюстоне

Сегодня, 24 июля, Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Такое решение было принято вследствие закрытия американской стороной консульства Китая в Хьюстоне (США) 22 июля.

Об этом сообщает Associated Press.

В МИД Китая сообщают, что ответственность за ситуацию, которая сложилась в отношениях между Китаем и США лежит исключительно на американской стороне.

"Мы еще раз призываем американскую сторону немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Целью закрытия китайского генерального консульства в Хьюстоне Вашингтон назвал защиту интеллектуальной собственности и частной информации США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

Напомним, Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило двух хакеров Китая в атаках на компании по всему миру, в том числе и на те, которые работают над вакциной от коронавирусной болезни.

Также США рассматривают возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК), а также членов их семей в соответствии с законом "Об автономии Гонконга".

Кроме того, Соединенные Штаты не будут вести переговоры с Китаем относительно второй части торгового соглашения между странами.