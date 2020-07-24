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Китай закриває консульство США в Ченду

Ченду, П'ятниця 24 липня 2020 09:47
Китай закриває консульство США в Ченду
Фото: прапори США і Китаю (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Таке рішення було прийнято внаслідок закриття консульства Китаю в Х'юстоні

Сьогодні, 24 липня, Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про закриття генерального консульства США в Ченду - адміністративному центрі провінції Сичуань. Таке рішення було прийнято внаслідок закриття американською стороною консульства Китаю в Х'юстоні (США) 22 липня.

Про це повідомляє Associated Press.

У МЗС Китаю повідомляють, що відповідальність за ситуацію, що склалася у відносинах між Китаєм і США лежить виключно на американській стороні.

"Ми ще раз закликаємо американську сторону негайно скасувати помилкове рішення і створити необхідні умови для нормалізації відносин між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Метою закриття китайського генерального консульства в Х'юстоні Вашингтон назвав захист інтелектуальної власності та приватної інформації США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив журналістам, що не виключає закриття та інших генконсульств КНР.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило двох хакерів Китаю в атаках на компанії по всьому світу, у тому числі й на ті, які працюють над вакциною від коронавірусної хвороби.

Також США розглядають можливість повної заборони на в'їзд в США членів Комуністичної партії Китаю (КПК), а також членів їх сімей згідно із законом "Про автономію Гонконгу".

Крім того, Сполучені Штати не будуть вести переговори з Китаєм щодо другої частини торгового угоди між країнами.

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