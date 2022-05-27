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Китай закрыл небо захваченным Россией "Боингам" и "Аэробусам"

Фото: Китай не будет принимать "национализированные" РФ самолеты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Самолеты российских компаний с иностранной регистрацией теперь не могут заходить в воздушное пространство Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Китай фактически закрыл небо для "Аэробусов" и "Боингов" российских авиаперевозчиков. Компании из РФ не смогли доказать, что импортные суда принадлежат им.

Китай упразднил рейсы ряда российских авиакомпаний в мае. Ограничения распространились на все самолеты с "двойной регистрацией" – в марте российские власти разрешили перерегистрировать взятые в лизинг суда, проведя т. н. национализацию авиапарка. Китайские органы авиаконтроля теперь назвали все эти самолеты "переставшими отвечать требованиям" и не имеющим права на использование воздушных коридоров.

Российские авиаперевозчики пытались доказать право собственности на самолеты, но не смогли подтвердить их снятие с регистрации в западных странах. Как следствие, Китай во исполнение международного авиазаконодательства запретил полеты всех судов без сертификатов о дерегистрации.

К слову, Россия и Китай организовали сложную схему поставки нефти из-за санкций.

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