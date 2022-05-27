Китай закрив небо захопленим Росією "Боїнгам" і "Аеробусам"

Літаки російських компаній з іноземною реєстрацією відтепер не можуть заходити в повітряний простір Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
Китай фактично закрив небо для "Аеробусів" і "Боїнгів" російських авіаперевізників. Компанії з РФ не змогли довести, що імпортні судна належать їм.
Китай скасував рейси низки російських авіакомпаній у травні. Обмеження поширилися на всі літаки з "подвійною реєстрацією" – у березні російська влада дозволила перереєструвати взяті в лізинг судна, провівши т. зв. націоналізацію авіапарку. Китайські органи авіаконтролю тепер назвали всі ці літаки такими, що "перестали відповідати вимогам" і не мають права на використання повітряних коридорів.
Російські авіаперевізники намагалися довести право власності на літаки, але не змогли підтвердити їхнє зняття з реєстрації в західних країнах. Як наслідок, Китай на виконання міжнародного авіазаконодавства заборонив польоти всіх суден без сертифікатів про дереєстрацію.
До слова, Росія і Китай організували складну схему постачання нафти через санкції.
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