ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Китай призвал Украину и РФ к "взаимным уступкам" ради мира

15:33 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Китай призвал Украину и РФ к "взаимным уступкам" ради мира Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Китай снова повторил призыв к "диалогу, доверию и взаимным уступкам" для окончания войны России против Украины. Также это послание касалось конфликтов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И в Софии на брифинге со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой, передает МИД КНР.

Китай призывает к миру

Китай обратился к сторонам российско-украинской войны и конфликтов на Ближнем Востоке, чтобы они возобновили диалог и укрепили доверие. Это станет основой для установления продолжительного мира, говорит Ван.

По его словам, доверие является краеугольным камнем мира, а в современном мире наибольшей проблемой является его нехватка.

"От "украинского кризиса" (официальное название в КНР войны РФ против Украины - ред.) до конфликтов на Ближнем Востоке урегулирование разногласий требует доверия, а чтобы его укрепить - нужен диалог", - говорит китайский министр.

Китай прилагает мирные усилия

Он отметил, что Китай как ответственное великое государство постоянно прилагает усилия ради мира. На встречах с болгарскими коллегами, кстати, обсуждалось российское вторжение в Украину и региональная ситуация безопасности.

Китай направил всем сторонам четкий сигнал, чтобы восстановить доверие и совместными усилиями строить мир:

  • нужно сохранять твердую уверенность,
  • проявлять настойчивость,
  • вести диалог и консультации,
  • проявлять взаимопонимание,
  • идти на взаимные уступки.

Китайский дипломат добавил, что Китай всегда будет неизменно стоять на правильной стороне истории, выполнять свои международные обязательства и играть надлежащую роль для устранения дефицита доверия и урегулирования кризисов и конфликтов.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает о возможном разговоре лидеров США, Китая и России без Украины. Он считает, что выход главы Кремля из изоляции уже начался.

Кроме того, США хотят заключить новое соглашение о ядерном оружии с Россией и Китаем. Ведутся переговоры.

Также сообщалось, что китайская компания Shenzhen Xingkai Technology будет поставлять РФ меш-модемы к дронам. Это поможет БПЛА проникать вглубь Украины во время атак.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Китай Война России против Украины
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко