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Китай закликав Росію та Україну не допустити "розливання" війни

Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван Ї (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай в Організації Об'єднаних Націй закликав Росію та Україну не допустити розповсюдження наслідків війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Китаю Вана Ї під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони не допустити розповсюдження кризи та захистити законні права та інтереси країн, що розвиваються", - сказав він.

Ван Ї також наголосив на необхідності дипломатичного вирішення ситуації.

Він закликав до "справедливих і прагматичних" мирних переговорів для вирішення всіх глобальних проблем.

"Фундаментальним рішенням є вирішення законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки, - сказав він.

Нагадаємо, США попередили Китай про наслідки, якщо держава надасть підтримку вторгненню Росії в Україну.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський засудив Китай за ігнорування війни в Україні та визнав помилку української дипломатії через недостатню присутність представників України у певних регіонах світу, таких як Карибський басейн.

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