RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай призвал Россию и Украину не допустить "разливания" войны

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай в Организации Объединенных Наций призвал Россию и Украину не допустить распространения последствий войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Китая Вана И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", - сказал он.

Ван И также отметил необходимость дипломатического разрешения ситуации.

Он призвал к "справедливым и прагматичным" мирным переговорам для решения всех глобальных проблем.

"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - сказал он.

Напомним, США предупредили Китай о последствиях, если государство поддержит вторжение России в Украину.

Отметим, что президент Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку украинской дипломатии из-за недостаточного присутствия представителей Украины в некоторых регионах мира, таких как Карибский бассейн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайРоссийская Федерация