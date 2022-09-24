Китай призвал Россию и Украину не допустить "разливания" войны

"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", - сказал он.

Ван И также отметил необходимость дипломатического разрешения ситуации.

Он призвал к "справедливым и прагматичным" мирным переговорам для решения всех глобальных проблем.

"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - сказал он.