Китай призвал Россию и Украину не допустить "разливания" войны

Китай в Организации Объединенных Наций призвал Россию и Украину не допустить распространения последствий войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Китая Вана И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", - сказал он.
Ван И также отметил необходимость дипломатического разрешения ситуации.
Он призвал к "справедливым и прагматичным" мирным переговорам для решения всех глобальных проблем.
"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - сказал он.
Напомним, США предупредили Китай о последствиях, если государство поддержит вторжение России в Украину.
Отметим, что президент Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку украинской дипломатии из-за недостаточного присутствия представителей Украины в некоторых регионах мира, таких как Карибский бассейн.
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