"Якнайшвидше припинення вогню і політичне рішення відповідають інтересам усіх сторін" - заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Він підкреслив, що на даному етапі "найтерміновіше - це сприяти якнайшвидшому охолодженню ситуації". Китай продовжить позиціонувати себе як нейтральна сторона в конфлікті.

За словами Лінь Цзяня, Пекін "завжди заохочував і підтримував усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", і готовий відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи".

Представник МЗС відкинув заяви, що російські безпілотники були зроблені в Китаї.

"Китай ніколи не надавав летальну зброю сторонам у конфлікті і суворо контролював експорт військових і подвійних технологій", - зазначив Лінь. Він також закликав країни "не будувати здогадок і не обмовляти Китай без фактичної основи".

Ставлення Китаю до конфлікту залишається двоїстим. Хоча Пекін підтримує Росію як стратегічного союзника, він утримується від прямої участі у військових діях або відкритого засудження України, що викликає критику з боку НАТО.