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Китай закликав громадян шукати шпигунів: у США відреагували

Фото: Китай закликав громадян шпигувати один за одним (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У вівторок, 1 серпня, Китай посилив дію закону про протидію шпигунству і закликав громадян приєднатися до контррозвідувальної роботи. У США висловили занепокоєння такими змінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, закликало громадян передавати через спеціальні канали інформацію про підозрілих осіб та їх діяльність, а також пообіцяло винагороду за такі дані.

США висловили занепокоєння посиленням таких заходів та попередили, що іноземні компанії в КНР можуть бути покарані за регулярну 

Шпигунство та Китай

Останніми роками Китай посилив боротьбу з особами, яких він вважає шпигунами. Так, в березні цього року КНР затримала 

Тим часом, сам Китай розвиває свою шпигунську мережу за межами країни. Наприклад, в червні цього року стало відомо про розміщення на Кубі китайської розвідувальної бази - у Держдепі США висловили занепокоєння такими діями. Сам же Пекін заперечує наявність такої бази на Кубі.

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