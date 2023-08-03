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Китай призвал граждан искать шпионов: в США отреагировали

Фото: Китай призвал граждан шпионить один за другим (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во вторник, 1 августа, Китай усилил действие закона о противодействии шпионажу и призвал граждан присоединиться к контрразведывательной работе. В США выразили обеспокоенность подобными изменениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, призвало граждан передавать через специальные каналы информацию о подозрительных лицах и их деятельности, а также пообещало вознаграждение за такие данные.

США выразили обеспокоенность ужесточением таких мер и предупредили, что иностранные компании в КНР могут быть наказаны за регулярную

Шпионаж и Китай

В последние годы Китай усилил борьбу с лицами, которых он считает шпионами. Так, в марте этого года КНР задержала

Между тем, сам Китай развивает свою шпионскую сеть за пределами страны. Например, в июне этого года стало известно о размещении на Кубе китайской разведывательной базы - в Госдепе США выразили обеспокоенность такими действиями. Сам же Пекин отрицает наличие такой базы на Кубе.

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