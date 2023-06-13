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Кірбі: США озвучили Кубі занепокоєння через розміщення китайської шпигунської бази

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Вівторок 13 червня 2023 06:22
Кірбі: США озвучили Кубі занепокоєння через розміщення китайської шпигунської бази Фото: спікер Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки повідомили кубинському уряду про своє занепокоєння тим, що Куба проводить китайські шпигунські операції на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами офіційного представника Білого дому Джона Кірбі, двосторонні відносини з Китаєм нині були напруженими, але президент Штатів Джо Байден "повний рішучості тримати лінії зв'язку відкритими".

На брифінгу в Білому домі він також заявив, що не очікує, що нещодавні повідомлення про китайську шпигунську базу на Кубі вплинуть на запланований візит держсекретаря Ентоні Блінкена до КНР наприкінці цього тижня.

"Ми розуміємо, що двосторонні відносини з Китаєм зараз напружені, і нічого не змінилося у тому, що президент хоче зберегти відкритими лінії зв'язку з КНР", - сказав Кірбі журналістам.

Китайська розвідувальна база на Кубі

Минулого тижня The Wall Street Journal процитувала офіційних осіб США про те, що Китай проводить нову шпигунську діяльність на Кубі.

Між тим, речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Міноборони США нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення такої таємної бази на Кубі.

Пекін у понеділок виступив із заявою, в якій заперечував, що використовує Кубу як шпигунську базу.

Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, зусилля Китаю на Кубі були частиною глобального прагнення Пекіна розширити свою присутність за кордоном, але дії США з моменту приходу Байдена до влади у січні 2021 року "уповільнили ці зусилля".

Нагадаємо, нещодавно на безпековому саміті в Сінгапурі мала відбутись зустріч міністрів оборони двох країн, однак Китай відмовився від неї, а після звинуватив США у "відродженні менталітету холодної війни".

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