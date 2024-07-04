Китай захопив рибальське судно біля узбережжя Тайваню

За повідомленням берегової охорони Тайваню, риболовецьке судно перебувало біля керованих Тайванем островів Кінмень, що розташовані поруч із китайськими містами Сямень та Цюаньчжоу. Однак ввечері у вівторок, 2 липня, судно захопили співробітники китайської морської адміністрації.

У береговій охороні також зазначили, що тайванське судно працювало під час китайського періоду заборони на вилов риби. Тайвань зв'яжеться з Китаєм і закликатиме якнайшвидше звільнити рибалок.

Китайська берегова охорона повідомила, що її співробітники заарештували тайванське судно на півдні провінції Фуцзянь, оскільки воно порушило літню заборону на вилов риби і здійснювало незаконні тралові операції. Сітки корабля були набагато меншими за встановлений Китаєм мінімальний розмір, що завдало шкоди морським рибним ресурсам і навколишньому середовищу.

У цей період тайванські судна намагалися "перешкоджати" нормальній роботі правоохоронних органів Китаю, і чиновники Фуцзяня попередили їх та "відігнали" згідно з чинним законом.

Тайвань направив свої кораблі берегової охорони на допомогу і передав попередження з проханням до Китаю звільнити риболовецьке судно, але китайська сторона відповіла, що не буде втручатися.

Тайванські кораблі відступили, щоб уникнути конфлікту, а тайванське риболовецьке судно доставили в китайський порт. Троє з п'яти рибалок є індонезійськими трудовими мігрантами.

Заступник генерального директора Адміністрації берегової охорони Тайваню Сьє Чінг-Чін заявив журналістам у Тайбеї, що Китай повинен пояснити, чому він захопив судно, і зазначив, що у попередніх випадках рибалок відпускали після сплати штрафів, якщо вони працювали під час китайського сезону заборони на вилов риби.

Він додав, що тайванські рибальські судна повинні підвищити рівень готовності, а берегова охорона також посилить патрулювання.

"Берегова охорона також закликає материкову сторону не використовувати політичні чинники для вирішення цієї ситуації", - сказав Сьє.

Вищий політичний орган Тайваню - Рада у справах материкової частини Китаю - заявила, що зв'яжеться з китайською владою, щоб отримати пояснення того, що сталося, і "розвіяти непотрібні спекуляції".

Директор з питань захисту громадян у Міністерстві закордонних справ Індонезії Джуда Нуграха повідомила Reuters, що генеральне консульство країни в Гуанчжоу надасть допомогу затриманим індонезійцям.

Це не перший випадок, коли китайська влада затримує тайванське рибальське судно після роботи у водах цієї країни, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності з огляду на делікатність ситуації.

Тайванський чиновник, знайомий з плануванням безпеки на острові, розповів агентству, що вони розіслали попередження рибальським і транспортним органам Тайваню з проханням звернути увагу на "можливі ризики" на тлі частих дій китайської берегової охорони у регіоні, зокрема біля Японії та Філіппін.

Тайвань і Китай нерідко затримують рибальські човни, що порушують кордони один одного. За даними берегової охорони Тайваню, впродовж цього року Тайбей затримав п'ять таких човнів із Китаю.

Китайські кораблі морського правопорядку і берегової охорони регулярно працюють в районі Кінмена з лютого, після того, як двоє китайських рибалок загинули, намагаючись втекти від берегової охорони Тайваню.