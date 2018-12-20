Китай задержал третьего канадца после ареста финдиректора Huawei

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Власти Канады не связывают задержаник третьего гражданина страны в Китае с делом Huawei

В Китае задержали третьего гражданина Канады после ареста в Канаде финдиректора компании Huawei. Однако канадские власти не связывают это задержание с ситуацией вокруг китайской компании, передает РБК-Украина со ссылкой на South China morning post.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Канады, задержание не связано с задержанием двух других канадцев в Китае на прошлой неделе. Также известно, что сотрудники консульства оказывают помощь семье последнего задержанного, но Оттава не сообщила подробности дела.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также не связывает третье задержание канадця в Китае с предыдущими двумя. Трюдо добавил, что он выступает за снижение напряженности вокруг ареста главного финансового директора Huawei Сабрины Мэн Ваньчжоу в Ванкувере 1 декабря.

Отметим, что 11 декабря 2018 суд в Ванкувере постановил выпустить Сабрину Мэн Ваньчжоу под залог.

Напомним, 13 декабря 2018 стало известно, что Китай проводит расследовании в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая.

Расследование в отношении бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и бизнес-консультанта Майкла Спавора проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.