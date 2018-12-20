Китай затримав третього канадця після арешту фіндиректора Huawei

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Влада Канади не пов'язує затримання третього громадянина країни в Китаї зі справою Huawei

У Китаї затримали третього громадянина Канади після арешту в Канаді фіндиректора компанії Huawei. Проте канадська влада не пов'язує це затримання з ситуацією навколо китайської компанії, передає РБК-Україна з посиланням на South China morning post.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Канади, затримання, не пов'язане із затриманням двох інших канадців в Китаї минулого тижня. Також відомо, що співробітники консульства надають допомогу сім'ї останнього затриманого, але Отава не повідомила подробиці справи.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також не пов'язує третє затримання канадця в Китаї з попередніми двома. Трюдо додав, що він виступає за зниження напруженості навколо арешту головного фінансового директора Huawei Сабріни Мен Ваньчжоу у Ванкувері 1 грудня.

Відзначимо, що 11 грудня 2018 суд у Ванкувері постановив випустити Сабріну Мен Ваньчжоу під заставу.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 стало відомо, що Китай проводить розслідування щодо двох канадців у зв'язку з підозрами в їх причетності до діяльності, що представляє загрозу безпеці Китаю.

Розслідування щодо колишнього канадського дипломата Майкла Ковріга та бізнес-консультанта Майкла Спавора проводиться на тлі загострення канадсько-китайських відносин після арешту фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу у Ванкувері.