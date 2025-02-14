Китай, ймовірно, будує свій перший атомний авіаносець, - ЗМІ (фото)

Китай може розроблять авіаносець нового покоління Type 004. Ба більше, це, ймовірно, буде перший у історії країни атомний авіаносець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
Видання пише, що будівельні роботи на верфі в Даляні, в китайській провінції Ляонін, виявили модуль, який сумісний з авіаносцем. Проте, на думку видання, залишаються питання щодо точної природи об’єкта, який може бути призначений для випробувань, а не як частина готового військового корабля.
На супутникових знімках, наданих Google Earth, які вперше почали поширюватися на китайських оборонних форумах, видно модуль, про який йде мова, очевидно частину кабіни польоту.
Зображення датується травнем 2024 року, але опубліковано лише нещодавно. Поруч з модулем розташовані макети палубного винищувача серії J-15 Flanker і морського гелікоптера серії Z-8.
Макети такого типу часто використовуються в роботі з розробки авіаносців у Китаї, як на суші, так і на морі.
На думку фахівців, на знімках можна бачити щось схоже на "заготовки" для електромагнітних катапульт, які будуть використовувати для запуску літальних апаратів.
Подібні системи використовуються на нових американських авіаносцях типу Gerald R. Ford.
Зауважимо, що США наразі переглядають ядерну стратегію на тлі посилення арсеналів Китаю та Росії.
Наприкінці минулого року Пентагон заявив, що Китай розширює ядерний арсенал і може мати 1000 боєголовок до 2030 року.
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