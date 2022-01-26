Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга оползней и землетрясений

В Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-4B с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Он будет мониторить геологическую среду, оползни и землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Синьхуа ".

"Запуск спутника L-SAR 01А был совершен в 07:44 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "CZ-4С" /"Чанчжэн-4В"/ с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Спутник будет главным образом использоваться для эффективного мониторинга геологической среды, оползней и землетрясений", - пишет издание.

Указано, что L-SAR 01 представляет собой спутниковую группу, состоящую из двух спутников L-SAR 01A и L-SAR 01B, которые предназначены для работы на солнечно-синхронной орбите высотой около 600 км.

Данный спутниковый проект поможет снизить зависимость Китая от предоставляемых зарубежными странами данных в таких областях, как геология, мониторинг сейсмических катастроф и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Этот полет ракеты-носителя серии Чанчжэн стал 407-м по счету и первым в нынешнем году.