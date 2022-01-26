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Китай вивів на орбіту супутник для моніторингу зсувів і землетрусів

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Китай, Середа 26 січня 2022 10:29
Китай вивів на орбіту супутник для моніторингу зсувів і землетрусів Фото: супутник (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Китаї відбувся успішний запуск ракети-носія Чанчжен-4B з космодрому Цзюцюань в автономному районі Внутрішня Монголія. Він буде моніторити геологічне середовище, зсуви і землетруси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

"Запуск супутника L-SAR 01А був здійснений о 07:44 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "CZ-4с" /"Чанчжен-4в"/ з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Супутник буде головним чином використовуватися для ефективного моніторингу геологічного середовища, зсувів і землетрусів", - пише видання.

Зазначено, що L-SAR 01 представляє собою супутникову групу, яка складається з двох супутників L-SAR 01A і L-SAR 01B, які призначені для роботи на сонячно-синхронній орбіті висотою близько 600 км.

Даний супутниковий проект допоможе знизити залежність Китаю від наданих зарубіжними країнами даних в таких областях, як геологія, моніторинг сейсмічних катастроф і реагування на надзвичайні ситуації.

Цей політ ракети-носія серії Чанчжен став 407-м за рахунком і першим в нинішньому році.

Нагадаємо, супутник "Шиянь-11" у четвер, 25 листопада, відправився в космос на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Куайчжоу-1а". Його основні завдання - контроль за врожайністю і запобігання стихійних лих.

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