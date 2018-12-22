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В Китае успешно запустили спутник

Новости » Телеком & IT    22.12.2018 - 09:48
В Китае успешно запустили спутник
Иллюстративное фото (cgtn.com)

Спутник должен стать частью сети спутников на околоземной орбите

В Китае состоялся успешный запуск спутника "Хуньюнь-1", который должен стать частью сети спутников, что обеспечит удаленные регионы связью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Как сообщается, запуск спутника был выполнен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с северо-западного космодрома "Цзюцюань".

Отмечается, что с помощью спутникового проекта "Хуньюнь" планируется проверить низкоорбитальную технологию связи группы спутников.

Напомним, ранее сообщалось, что Китайская народная республика впервые начала миссию по высадке роботизированного космического аппарата на темной стороне Луны.

Ранее РБК-Украина писало, что Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou 3. Система из 18 спутников Beidou 3 будет установлена до конца 2018 года и будет служить странам, которые принимают участие в предложенной Китаем инициативе.

Добавим, что экипаж США отправится на орбиту Луны в течение 6 лет. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что к 2024 году американский экипаж отправится на орбиту Луны.

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