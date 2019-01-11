Китай вивів на орбіту новий супутник Zhongxin-2D

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"Чжунсін-2D" буде забезпечувати мовлення для декількох китайських радіо - і телеканалів

Китай вивів на орбіту комунікаційно-мовний супутник Zhongxin-2D ("Чжунсін-2D"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що супутник був розроблений Китайською корпорацією аерокосмічної науки і техніки.

Супутник запустили з допомогою ракети-носія Long March-3B. Ракета стартувала з космодрому Січан, провінція Сичуань. Цей запуск став для Китаю першим в цьому році.

Зазначено, що "Чжунсін-2D" буде забезпечувати мовлення для декількох китайських радіо - і телеканалів. Крім того, з допомогою цього апарату на всій території Китаю буде забезпечена робота широкосмугового інтернету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї відбувся успішний запуск супутника "Хуньюнь-1", який повинен стати частиною мережі супутників, що забезпечить віддалені регіони зв'язком.

Як повідомляло РБК-Україна, Китайська народна республіка вперше почала місію по висадці роботизованого космічного апарату на темній стороні Місяця.