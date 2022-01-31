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Китай виступив проти засідання Радбезу ООН щодо України

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Нью-Йорк, Понеділок 31 січня 2022 17:16
Китай виступив проти засідання Радбезу ООН щодо України Фото: Китай виступив проти засідання Радбезу ООН по Україні (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Мілан Лєліч

Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь виступив проти засідання Ради Безпеки, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні України. Дипломат підкреслив, що Пекін хоче уникнути "підливання бензину" в конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

"Ми проголосуємо проти (проведення засідання, - ред.). Чого ми хочемо - це тихої дипломатії", - сказав китайський дипломат перед засіданням.

За його словами, Китай і ряд інших країн-членів Радбезу ООН хочуть уникнути "підливання бензину" в поточне протистояння.

Нагадаємо, США скликали засідання Ради безпеки ООН через загрозу вторгнення РФ до України на 31 січня.

Зазначимо, повідомлялося, що Росія може зірвати це засідання.

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