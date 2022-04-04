Китай выступает за прекращение войны, - Кулеба после разговора с главой МИД КНР

"Разговор с членом Государственного совета, министром иностранных дел Ван Й. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", - написал он.

Напомним, по словам главы украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамії, Украина обсуждает с Китаем участие в будущем договоре о гарантиях безопасности для нашей страны, и переговоры, ведущиеся по дипломатическим каналам, являются непростыми.

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