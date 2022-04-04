RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай виступає за припинення війни, - Кулеба після розмови з главою МЗС КНР

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС КНР Ван Ї. Під час якої китайський міністр висловив солідарність з Україною та виступив за припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Кулеби в Twitter.

"Розмова з членом Державної ради, міністром закордонних справ Ван Ї. Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі", - написав він.

Нагадаємо, за словами голови української делегації на переговорах із Росією Давида Арахамії, Україна обговорює з Китаєм участь у майбутньому договорі про гарантії безпеки для нашої країни, і переговори, що ведуться дипломатичними каналами, є непростими.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайДмитро КулебаВійна Росії проти України