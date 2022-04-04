Китай виступає за припинення війни, - Кулеба після розмови з главою МЗС КНР

"Розмова з членом Державної ради, міністром закордонних справ Ван Ї. Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі", - написав він.

Нагадаємо, за словами голови української делегації на переговорах із Росією Давида Арахамії, Україна обговорює з Китаєм участь у майбутньому договорі про гарантії безпеки для нашої країни, і переговори, що ведуться дипломатичними каналами, є непростими.

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