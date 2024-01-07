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Китай ввів санкції проти компаній зі США за продаж зброї Тайваню

Китай, Неділя 07 січня 2024 07:41
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Китай ввів санкції проти компаній зі США за продаж зброї Тайваню Фото: Китай запровадив санкції проти виробників військової техніки США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай запровадив санкції проти п’яти американських виробників військової техніки через нещодавній продаж зброї Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МЗС Китаю.

Серед компаній, на які наклали санкції: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat і Data Link Solutions.

У заяві міністерства закордонних справ Китаю йдеться, що майно цих компаній на території КНР буде заморожене. Також китайським організаціям та окремим особам заборонили здійснювати операції та співпрацювати з ними.

Речник МЗС заявив, що останні продажі зброї "серйозно підривають суверенітет і інтереси безпеки Китаю, загрожують миру і стабільності в Тайванській протоці".

Варто зазначити, що минулого місяця Державний департамент США схвалив продаж військового обладнання на суму 300 млн доларів для підтримки тактичних інформаційних систем Тайваню.

Конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною державою з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

Наприкінці грудня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова від КНР.

У відповідь на це президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини її країни із Китаєм мають визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".

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