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Китай ввів нові санкції проти оборонних компаній США: список

Четвер 16 січня 2025 09:28
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Китай ввів нові санкції проти оборонних компаній США: список Ілюстративне фото: Китай ввів нові санкції проти оборонних компаній США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай вдруге за останні дні запровадив санкції проти оборонних компаній Сполучених Штатів Америки (США). Обмеження введенні нібито "з метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.

14 січня Китай ввів санкційні обмеження проти:

  • Inter-Coastal Electronics;
  • System Studies & Simulation;
  • IronMountain Solutions;
  • Applied Technologies Group;
  • Axient, Anduril Industries;
  • Maritime Tactical Systems.

Сьогодні ж санкції були введені проти:

  • Pacific Rim Defense;
  • AEVEX Aerospace;
  • LKD Aerospace;
  • Summit Technologies.

Зазначається, що вищезгадані компанії нібито були залучені до продажу озброєння Тайваню.

Відповідно до санкцій:

  • компаніям заборонили займатись імпортно-експортною діяльністю, пов'язаною з Китаєм й здійснювати нові інвестиції в країну;
  • керівництву компаній заборонений в'їзд до Китаю;
  • анульовано перебування чи проживання вищого керівництва компаній у Китаї.

Відносини між Китаєм та США

Відносини між обидвома країнами характеризуються як співпрацею, так і конкуренцією. Економічно обидві країни мають взаємозалежність: Китай є одним із найбільших торгових партнерів США, а американські компанії значною мірою залежать від китайського ринку та виробничих потужностей.

Водночас США звинувачують Китай у нечесній торгівлі, порушенні інтелектуальної власності й не тільки. Зокрема країни мають розбіжності в питаннях Тайваню, Південнокитайського моря та прав людини.

Нещодавно Китай вже вводив санкції проти військових компаній США та їх керівників.

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